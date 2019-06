Framos: Die Plattform ermöglicht den Anschluss von bis zu vier Sensormodulen an das NVIDIA Jetson TX2 Development Kit oder alternativ an das Jetson AGX Xavier Development Kit für den Highend-Bereich. Außerdem unterstützen die Sensormodule in der SoC-Produktreihe auch den Sony-CMOS-Sensor IMX283, womit sich der bisherige Auflösungsbereich auf 20 MPixel vergrößert. Die Module mit den Global-Shutter-Sensoren IMX296 und IMX297 bieten neben Monochrom- nun auch Farbunterstützung. ...

