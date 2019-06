P+F: Exyte hat seit der Umfirmierung von M+W sein Profil deutlich geschärft. Welchen Trends folgen Sie derzeit? Büchele: Wir verstehen uns als Anbieter im Spezialanlagenbau und Experte für "controlled and regulated environment". Wir konzentrieren uns auf drei große Segmente: Halbleiter, Datencenter sowie Life Sciences & Chemicals, wobei wir bei Letzteren die Schwerpunkte auf Biopharma und die Spezialchemie legen - also Bereiche, die höhere Anforderungen stellen. Bei den Halbleitern treiben die Trendthemen "Internet der Dinge" sowie "autonomes Fahren" die Nachfrage nach Speicherchips und Datencentern. In der Pharmabranche sehen wir einen Trend in Richtung Biopharma: Die Mengen sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...