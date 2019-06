DAX - Bullen bleiben (vorerst) am Drücker

Henry Philippson,

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Eventuelle Rücksetzer, die sich oberhalb von 12.220/30 Punkte abspielen, sind daher vorerst tendenziell als Kaufgelegenheiten zu erachten. Erst unterhalb von 12.220 Punkten bekommen kurzfristig die Bären wieder Oberwasser. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig nun: Aufwärts.") war ein Volltreffer: Der Index korrigierte bis auf 12.235 Punkte und notiert heute Vormittag zeitweise bereits schon knapp 100 Punkte höher.

Am gestrigen Fazit hat sich eigentlich so gut wie gar nichts geändert, erst ein Stundenschluss südlich von 12.220 Punkten bringt kurzfristig wieder die Bären in die Pole Position. Bis dahin bleibt kurzfristig die Longseite zu präferieren. Die Handelsrisiken rund um den G20-Gipfel der morgen in Osaka beginnt sind allerdings nicht unerheblich, zumal auch das Iran-Thema immer noch wie ein Damokles-Schwert über dem Markt schwebt.

Das technische Bild ist allerdings kurzfristig recht klar: Ein Gap-Closing Richtung 12.250 Punkte wäre noch akzeptabel für die Bullen, es sollte allerdings nicht unter 12.20 Punkte gehen, dann hätten die Verkäufer sofort wieder Rückenwind.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 27.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 27.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F4D 23,14 10.000 5,34 30.09.2019 DAX Index HX9F5F 14,17 10.900 8,73 30.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.06.2019; 11:32 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F7D 3,63 12.650 33,34 30.09.2019 DAX Index HX9F7Y 8,40 13.125 14,540 30.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.06.2019; 11:32 Uhr

