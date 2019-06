Immer mehr Konsumgüterkonzerne setzen auf eigene Plattformen und suchen den Draht zum Kunden. Das setzt auch traditionelle Fernsehsender unter Zugzwang.

Die englische Werbelegende Martin Sorrell hat die TV-Sender dazu aufgerufen, mehr Tempo zu machen bei der Digitalisierung ihres Geschäfts: "Ich würde Richtung digital gehen, so schnell es nur geht", sagte der Gründer und frühere Vorstandschef des Londoner Unternehmens WPP, der weltgrößten Werbeholding, bei der Fernsehmesse Screenforce Days in Köln. Als eines der Vorbilder für den Umbau nannte der inzwischen 74-Jährige den US-Konzern Disney. Dessen Chef, Bob Iger, sei nach der Übernahme des Medienkonzerns Fox im vergangenen Jahr dabei, das Geschäft massiv Richtung Streaming und direkte Kundenkontakte umzubauen: "Das wird schmerzhaft", sagte Sorrell, "aber das ist die Zukunft." Eine Alternative dazu gebe es jedoch nicht, sagte Sorrell.

Der Schritt des Riesen werde Konsequenzen haben für andere Player im Markt. Streaming-Pionier Netflix etwa, meinte Sorrell, werde durch die wachsende Konkurrenz durch die etablierten Konzerne auf Dauer nicht darum herumkommen, sein Geschäftsmodell zu verändern. Sorrell reiht sich damit in die Reihe jener Marktkenner ein, die erwarten, dass Netflix in Zukunft auch auf Erlöse aus Werbung setzen wird. Bislang schließen die Kalifornier etwa herkömmliche Werbeunterbrechungen in ihrem Angebot nach dem Vorbild traditioneller TV-Sender kategorisch aus. Netflix finanziert sich durch Abogebühren seiner ...

