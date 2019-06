++ Waffenstillstand zwischen den USA und China unterstützt Erholung europäischer Aktienmärkte ++ DE30 kann Abstand zu einer kurzfristigen Unterstützung ausbauen ++ Bayer steigt nach Neuigkeiten beim Roundup-Fall ++Nach Berichten, dass die USA und China im fortlaufenden Handelskonflikt einem Waffenstillstand zugestimmt haben sollen, erholten sich die Aktien in Asien, die Treasuries gingen zurück und die risikoarmen Währungen verloren an Attraktivität. Diese Trends zeigen sich auch im europäischen Handel, da die wichtigsten Indizes auf dem Vormarsch sind. Die größten Zuwächse sind in Deutschland (0,7%) und Italien (0,6%) zu beobachten. Andererseits ist eine weitere Eskalation des ...

