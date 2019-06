Ottakringer-HV (1) - nächstes Jahr im Freibad? Der heißeste Tag soll es gewesen sein, und die Fahrt in der Straßenbahn war Sauna pur. Auf der HV am 26.6.19 war es meinem Empfinden nach aber erträglicher als in anderen Jahren. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben, sogar zusätzliche Standventilatoren haben sie aufgestellt, damit wir die HV genießen können. Das ging so weit, dass einige Aktionäre den Luftzug sogar als zu stark empfanden. Ich nicht. Für mich war es gerade richtig. Dazu noch kühles Vöslauer, kühles Ottakringer, heißen Kaffee, was will man mehr? Auch wenn das Bier unlimitiert floss, so bewahrten doch alle Aktionäre kühlen Kopf, niemand besoff sich. Das ist wohl der Temperatur geschuldet: ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...