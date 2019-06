Global Fashion Group-IPO: Der Modehändler verringert den Angebotspreis auf 4,50 Euro von ursprünglich 6,0 bis 8,0 Euro und verlängert die Angebotsfrist bis Freitag. Der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse soll daher erst am 2. Juli beginnen. Aluflexpack: Der Verpackungshersteller Aluflexpack, der am Freitag an die Schweizer Börse gehen will, muss die Produktion bei seiner Tochter Eliopack in Frankreich temporär verlagern. Grund dafür ist ein Brand, der am Nachmittag des 24. Juni in der Tintenabteilung von Eliopack ausgebrochen ist. Der bayerische Fußballclub Unterhaching geht an die Börse und wird die zweite deutsche Fußball-Aktie neben dem BVB. Die Aktie des Drittligisten soll ab Mitte Juli an der Börse München ...

