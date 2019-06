Handeln, Entscheidungen treffen - das wird in der Regel belohnt. Das ist auch an der Börse nicht anders. Kaum ließ der Bayer-Konzern die Katze aus dem Sack und bestätigte das Mitmischen des Hedgefonds Elliott, legte die Aktie zu. Spürbare Erleichterung war auch unter Experten zu beobachten. Doch nicht nur das Engagement des Hedgefonds unter der Leitung von Paul Singer sorgte für Optimismus, wie das Börsenmagazin "deraktionaer.de" am Donnerstag berichtete. Auch das Agieren des Aufsichtsrats von Bayer ...

