Die Warnung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor zu großen Hoffnungen auf stark sinkende Leitzinsen hat den Goldpreis im Wochenverlauf etwas korrigieren lassen. Im Vergleich zu dem steilen Anstieg zuvor ist der jüngste Rückgang aber kaum der Rede wert. Beginnend mit Ende Mai an war die Feinunze in der Spitze um über 12 Prozent auf rund 1.440 US-Dollar gestiegen. Damit erreichte der Preis des Edelmetalls den höchsten Stand seit Mai 2013. Allein das zeigt schon, welch schwere Zeiten die wirklich treuen Goldanleger in den vergangenen Jahren durchlebt haben. Dass nun Hoffnung auf ein echtes Gold-Comeback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...