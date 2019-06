Immer mehr Konzerne und Staaten setzen auf die Wasserstoff-Technologie - mit überraschenden Projekten auch in Deutschland.

Es scheint, als hätten die Organisatoren das passende Wetter für ihre Veranstaltung abgepasst, bei der es um eine Schlüsseltechnologie gegen die Erderwärmung gehen soll. Die Sonne brennt an diesem Vormittag Ende Juni in der Shell-Raffinerie Rheinland bei Wesseling zwischen Köln und Bonn. Selbst als die Redner ans Pult treten, weigern sich die meisten der rund 100 Zuschauer, den dürftigen Schatten der entfernten Sonnenschirme zu verlassen. "Was wir heute vorstellen", eröffnet Raffineriechef Frans Dumoulin die schweißtreibende Veranstaltung, "ist der vielleicht entscheidende Baustein, um Industrie und Klimaschutz zusammenzubringen." Wo Shell bisher Benzin oder Diesel herstellt, will der Konzern nun auch Wasserstoff produzieren. 20 Millionen Euro werden hier investiert, die eine Hälfte vom Ölkonzern Shell, der die Raffinerie betreibt, die andere von der Europäischen Union. Entstehen soll die bisher größte Elektrolyse-Anlage der Welt, Eröffnung 2020.

Raus aus dem Labor

Zehn Megawatt Strom, so viel wie zwei große Windkraftanlagen schaffen, sollen dann hier in Gas umgewandelt werden, mittels einer chemischen Reaktion, die Generationen von Schülern aus dem Chemieunterricht kennen: Elektrischer Strom fließt über Elektroden in einen Tank voll Wasser. Die Energie zerlegt das Nass in seine Bestandteile, Sauerstoff und Wasserstoff. Chemiker nennen das Elektrolyse. Außerhalb von Schullabors hat das Verfahren lange Zeit kaum jemanden interessiert. Doch die Baugrube in Wesseling könnte der Anfang einer gigantischen Bewegung sein: Raus aus dem Labor, rein ins Zentrum einer grünen Wirtschaftsordnung.

Die Anlage ist die erste weltweit, in der Wasserstoff nicht nur testweise aus Ökostrom gewonnen wird - sondern direkt eingesetzt wird für die industriellen Prozesse, die drumherum stattfinden. Die Technik könnte ein entscheidender Schlüssel sein, um eine Idee wahr zu machen, für die seit Monaten Tausende junge Menschen jeden Freitag auf die Straße gehen: ein Wirtschaftssystem, das kein CO2 mehr in den Himmel pustet. Wasserstoff, sauber, geruchslos, brennbar, könnte die stockende Energiewende auf die Zielgerade bringen.Die Zeit ist knapp: Elf Jahre blieben der Menschheit nur noch, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden, warnte der Weltklimarat IPCC im vergangenen Oktober in seinem bisher düstersten Bericht. Bis 2030 müssten die Energiesysteme schnell und weitreichend umgestellt sein, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, drängen die Experten. Doch aktuell sieht es nicht so aus, als würde das gelingen. Nicht mal in Deutschland, dem einstigen grünen Vorreiter - der sich auf die Fahnen schrieb, der Welt zu beweisen, dass eine Industrienation klimaverträglich wirtschaften kann. Die globale Bewegung, so die Hoffnung, würde folgen.

Das Gegenteil ist passiert: Die Bundesrepublik wird ihr Klimaschutzziel verfehlen, auf das sie sich gegenüber den anderen EU-Ländern bis 2020 verpflichtet hat: 40 Prozent weniger Treibhausgase lautete der Plan - 32 Prozent werden es wohl sein. Die Folge: Die Bundesregierung muss Emissionsberechtigungen bei anderen EU-Staaten einkaufen. Bis 2030 könnten Kosten von bis zu 60 Milliarden Euro entstehen, warnt der Berliner Thinktank Agora Energiewende.

Zwar haben die Deutschen Zehntausende Windräder aufgestellt, Millionen von Solaranlagen auf die Dächer geschraubt. Aber ihr Strom fließt unstetig wie das Wetter. Power-to-Gas-Anlagen wie bei Shell könnten als Puffer in Momenten einspringen, in denen zu viel Strom aus Wind und Sonne ins Netz drängt. Später lässt sich mit dem Gas wieder Strom herstellen, indem es in Gaskraftwerken beigemischt wird.Noch wertvoller aber ist das Gas selbst - als ein Molekül, das sich speichern, transportieren und umwandeln lässt in andere Treibstoffe und Chemikalien. Wasserstoff lässt sich in Brennstoffzellen zu Strom verwandeln, um Motoren anzutreiben. Es lässt sich zu Methan veredeln für Gasheizungen, zu Treibstoffen für Flugzeuge oder Schiffe, zu Methanol und anderen Grundstoffen für die Chemieindustrie. "Power to X" heißt der Ansatz im Fachjargon, Strom zu Energieträger X. Das Gas kann damit zum grünen Öl des 21. Jahrhunderts werden, sauber, erneuerbar, möglichst lokal produziert. Und so die Energiewende erstmals in Industrien bringen, für die es heute noch keine saubere, praktikable Lösung gibt: Stahlwerke, Flugzeuge, Agrarbetriebe.

"Wasserstoff ist der fehlende Baustein für den Klimaschutz und die Energiewende", sagt Jeannette Uhlig von der Deutschen Energie-Agentur (Dena). Dena-Experten schätzen, dass hierzulande im Jahr 2050 bis zu 908 Terawattstunden an synthetischen Energieträgern, also Kraftstoffen, die nicht auf Rohöl, sondern erneuerbaren Energien basieren, genutzt werden. Das wäre fast die doppelte Menge dessen, was die Deutschen derzeit jährlich an Strom konsumieren. Die Technologie sei vorhanden, urteilen die Dena-Fachleute. Nun sei es an der Zeit für einen "zügigen Markthochlauf".

1000 Meter unter der Erde

Ähnlich sieht das die Internationale Energieagentur in einem jüngst veröffentlichten Report anlässlich des G20-Gipfels in Japan. Es sei dringend notwendig, das gewaltige Potenzial des grünen Energieträgers anzuzapfen, drängen die Experten. Auf dem G20-Ministertreffen über Energiewende und globale Umwelt in Japan Mitte des Monats kündigten die EU, die USA und Japan an, beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft zusammenzuarbeiten. Und in Deutschland lässt Wirtschaftsminister Altmaier nun eine Wasserstoffstrategie entwickeln.

Der Wasserstoff-Rat, ein Zusammenschluss von mehr als 60 Unternehmen, darunter Daimler, Shell und Linde, hat die Berater von McKinsey das Marktpotenzial ausrechnen lassen: Bis 2050, so die Prognose, könnte Wasserstoff 18 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs abdecken. Jährlicher Umsatz: 2,5 Billionen Dollar. Aussichten, die dieses Jahr auch die Aktienkurse vieler Wasserstoffunternehmen in die Höhe trieben.

Noch sind das alles nur Visionen. Der Umstieg auf eine Wasserstoffwirtschaft ist ein Megaprojekt mit vielen Unwägbarkeiten, mit politischen und ökonomischen Herausforderungen. Eine Reise zu den Pionieren der Technik zeigt, wie der Umstieg von einer fossil getriebenen Wirtschaft auf erneuerbare Energien und Elektrolyse gelingen kann.

Grüne Felder, so weit der Blick reicht. Dass in dieser Idylle bei Bad Lauchstädt, nur ein paar Kilometer südöstlich von Halle an der Saale, mehr im Boden steckt als die Wurzeln von Weizen und Raps, erkennen nur geübte Augen wie die ...

