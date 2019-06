Die Bombe platzte vor wenigen Stunden. Hedgefonds-Investor Elliott aus dem Imperium des US-Milliardärs Paul Singer hat seinen Einstieg bei Bayer öffentlich gemacht. Elliott ist mit insgesamt 1,1 Milliarden Euro am Leverkusener Agrar- und Chemiekonzern beteiligt. Das wurde am gestrigen Abend bekannt gegeben. Dieser Hedgefonds ist für sein aggressives Vorgehen bekannt. Bringen Investitionen nicht die gewünschte Rendite, treibt Elliot sehr schnell eine Zerschlagung in die verschiedenen Geschäftsfelder ...

