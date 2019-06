Wie in fast jeder Großstadt dieser Welt gleicht das Zentrum von Stockholm einem Nadelöhr. Schon alleine die Fahrt ins Büro oder die Anreise zum Geschäftstermin wird zur Stop-and-go Strapaze. Fabege tritt dem mit seinem Konzept »Work away from Work«, kurz WAW entgegen. Das Büro kommt hier zum Mitarbeiter. An drei Standorten in Stockholm bietet das Unternehmen den eigenen Mitarbeitern sowie allen Mietern ihrer Immobilien eine kostenfreie Co-working Büroinfrastruktur.

Alle Locations haben eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und sind maximal 5 km von der Innenstadt entfernt. So wird das Auto gerne durch Bahn oder Rad ersetzt. Eine Entlastung für den Einzelnen, Verkehr und Umwelt. Jeder Nutzer kann sich so bei Bedarf den Standort aussuchen, der näher am Zuhause oder der Kita liegt.

Mit der Fabege App kann man sich bequem in seine WAW Location einbuchen oder Meetingräume reservieren. Innenarchitektur und Design erinnern an gemütliche Cafés, kombiniert mit modernen Arbeitsbereichen. Interieur, Farben und flexibel anpassbares Licht mit hohem Sehkomfort erzeugen ein angenehmes und inspirierendes Umfeld.

Moderne Bürobeleuchtung statt Lichtteppich

»Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...