Der Hedgefonds Elliott des aktivistischen Investors Paul Singer bestätigt seine Beteiligung an Bayer. Für die Leverkusener verheißt das nichts Gutes - denn der Amerikaner ist für seine aggressive Art berüchtigt.

Wenn der Name Paul Singer fällt, müssen Konzernmanager mit Problemen rechnen. Der Hedgefonds des US-Milliardärs hat schon etlichen Firmen zu schaffen gemacht - auch in Deutschland. Nun hat Elliott eine milliardenschwere Beteiligung bei Bayer offengelegt. Erste Berichte über einen möglichen Einstieg hatte es schon im Dezember 2018 gegeben.

Weil Elliott sich aber nicht zu Bayer äußerte, nahmen einige Analysten an, dass der Hedgefonds in dem Leverkusener Agrar- und Chemiekonzern ein kurzfristiges Investment sehen könnte. Das hat sich nun geändert. "Das Statement deutet daraufhin, dass Elliott doch mehr in Bayer sieht", sagt Markus Mayer, Analyst bei der Baader Bank.

Der Hedgefonds begrüßte die jüngsten Schritte zur Bewältigung der US-Klagewelle wegen des Unkrautvernichters der Tochter Monsanto mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat. Ein Ausschuss im Aufsichtsrat soll sich mit der Frage befassen, wie man die vielen tausend Schadenersatzklagen in den USA in den Griff bekommt. Elliott sei zuversichtlich, dass das der richtige Weg sei, die Probleme zu lösen, heißt es in dem Schreiben.

"Der Investor will das Management offenbar dazu bringen, möglichst schnell eine Einigung zu erzielen", interpretiert Mayer. Er sieht die Glyphosat-Prozesse als Damoklesschwert, das über der Bayer-Führung schwebt. "Elliott dürfte es darum gehen, das ganze abzukürzen und die Kuh möglichst schnell vom Eis zu holen."

Die Hoffnung an der Börse: Bayer könne womöglich schon bald auf einen milliardenschweren Vergleich einschwenken, um praktisch alle Glyphosat-Klagen auf einmal vom Tisch zu räumen. "Ein Vergleich an sich wäre gut", sagte Markus Manns von Union Investment, der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, ebenfalls ein Großinvestor bei Bayer. Es dürfe aber keine Einigung um jeden Preis geben. "Was die Höhe einer Einigung angeht, ist Bayer noch in einer denkbar schlechten Verhandlungsposition, weil man drei Prozesse verloren hat."

Elliott äußerte auch Kritik in Richtung Bayer - an der aus seiner Sicht zu niedrigen Rendite. Zudem sei der Investor der Ansicht, dass der niedrige Aktienkurs den Wert der einzelnen Geschäftseinheiten nicht widerspiegele. "Das lässt sich durchaus als Forderung nach einer Aufspaltung interpretieren", sagt Mayer. Der Analyst vermutet dahinter die Elliott-typische Drohkulisse, mit der der für sein aggressives Vorgehen bekannte Investor versuche, Druck aufzubauen.

