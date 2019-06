Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100002686 -



Nach dem Rückblick auf das letztjährige 125. Jubiläumsjahr der SKO

stand die 75. Delegiertenversammlung der Schweizer Kader Organisation

SKO vom 14. Juni 2019 im Zeichen des Aufbruchs. Die Delegierten

diskutierten engagiert über strategische Weichenstellungen, die auch

in den Legislaturplan 2020-22 einfliessen sollen.



Der Präsident der SKO-Regio Romandie Nord-Ouest, Dominique Gros,

eröffnete die DV am 14. Juni und begrüsste die Delegierten der SKO im

ehrwürdigen Herrenhaus Hôtel DuPeyrou, das heute ein Museum ist.

Christine Gaillard, Präsidentin des Stadtrats von Neuenburg,

überbrachte die Grussbotschaft. Sie nahm die aktuellen Themen auf und

rief auf zu einer stärkeren Frauenförderung und zu Nachhaltigkeit.

Die Delegiertenversammlung verabschiedete die statutarischen

Geschäfte und den Jahresbericht über die im vergangenen Jahr

erfolgreich realisierten Projekte und Jubiläumsaktivitäten.



Mit grossem Mehr wurde der Freiburger Nationalrat Dominique de

Buman als neues Mitglied und Vizepräsident in die Verbandsleitung

gewählt. Er wird sich an der Delegiertenversammlung im nächsten Jahr

als Nachfolger des heutigen Präsidenten, Nationalrat Thomas Weibel,

zur Verfügung stellen. Neu in die Verbandsleitung gewählt wurde auch

Laura Perret Ducommun. Sie ist als Coach und Zentralsekretärin des

SGB tätig und seit 2013 im Vorstand der SKO Regio Romandie

Nord-Ouest. Sie übernimmt den Sitz vom zurücktretenden Samir

Chercher. Nach seinem Eintritt in den Verband im Jahr 2003 engagierte

er sich in der Regio Waadt und in der GPK, bevor er 2010 in die

Verbandsleitung wechselte und dort die Westschweiz vertrat. Samir

Chercher wurde mit einem grossen Dankeschön für seine langjährige

Arbeit verabschiedet und als Ehrenmitglied gewählt. Nach 3-jähriger

Vakanz wird die italienische Schweiz mit dem neu gewählten Marco

Baroni, Architekt und CEO von GB Design Lugano, wieder im Gremium

vertreten sein. Er ist seit 2015 auch Präsident der Regio Tessin und

wird diese Doppelfunktion an der nächsten Mitgliederversammlung der

Region Tessin abgeben. Ebenfalls als Ehrenmittglied gewählt wurde

Christophe Voeffray, der nach seinem Eintritt im Jahr 2005 von März

2006 bis März 2019 die Region Waadt mit grossem Engagement und viel

Herzblut erfolgreich präsidierte.



Die anschliessenden Anträge aus den Regionen gaben einigen

Diskussionsbedarf. Bei der Mehrheit der Themen folgten die

Delegierten den Anträgen der Verbandsleitung. Zustimmung fand ein

Gegenantrag der Regio Bern, eine unabhängige Kommission einzusetzen,

welche mit externen Fachleuten einen umfassenden Bericht über die

Funktion der GPK sowie über die Zukunftstauglichkeit der SKO

Strukturen erstellen soll.



Schweizer Kader Organisation SKO

Jeannette Häsler Daffré, Leitung Kommunikation, Mitglied der

Geschäftsleitung

T +41 43 300 50 56, +41 79 313 22 40, j.haesler@sko.ch, www.sko.ch



Die Schweizer Kader Organisation



Die Schweizer Kader Organisation SKO vertritt die

wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Interessen der

Führungskräfte in der Schweiz. Als unabhängiges Kompetenzzentrum für

Führungskräfte aller Branchen versteht sich die SKO auch als

Bindeglied zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mit über 125 Jahren

Erfahrung sowie gegen 11'000 Mitgliedern ist die SKO die bedeutendste

Plattform und starkes Netzwerk für neue und erfahrene Kaderleute in

unserem Land.



Mitglieder profitieren von wertvollen Beratungen im

KarriereService und im Rechtsdienst, gezielten Weiterbildungen und

Führungstrainings, sowie von attraktiven Vorteilsangeboten zum

Beispiel bei Krankenkassen, Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen, um in der heutigen Arbeits- und

Berufswelt fit für die nächste Runde in ihrer Laufbahn zu sein.



Für Unternehmungen liegt der Nutzen einer SKO-Firmenpartnerschaft

in einer nachhaltigen Mitarbeiterbindung und im Zugang zu effizienten

Personalentwicklungsmassnahmen. Mehr zur SKO und den Mehrwerten einer

SKO-Mitgliedschaft oder SKO-Firmenpartnerschaft: www.sko.ch



Die SKO hat Tradition und Gewicht: 1893 als «Schweizerischer

Werkmeister-Verband» gegründet, zählt sie heute über 11'000

Mitglieder, und ist seit 2009 Vollmitglied der CEC European Managers,

des Dachverbandes aller europäischen Kaderverbände, mit Sitz in

Brüssel. Als 8. NPO und als 1. Berufsverband in der Schweiz ist die

SKO seit 2005 nach dem «NPO-Label für Management Excellence»

zertifiziert, das von SQS und des Verbandsmanagement Instituts VMI

der Universität Fribourg herausgegeben wird.



Rückfragen

Jürg Eggenberger

Geschäftsleiter

T +41 43 300 50 50

j.eggenberger@sko.ch



Schweizer Kader Organisation SKO

Postfach, 8042 Zürich

Schaffhauserstrasse 2, CH-8006 Zürich

T +41 43 300 50 50

www.sko.ch, info@sko.ch



xing.com/net/sko

twitter.com/SKO_ASC_ASQ

linkedin.com/groups/SKO-ASC-ASQ-4098539

facebook.com/SKO.ASC.ASQ



Originaltext: SKO Schweizer Kader Organisation

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002686

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002686.rss2



Kontakt:

Schweizer Kader Organisation SKO

Jeannette Häsler Daffré, Leitung Kommunikation, Mitglied der

Geschäftsleitung

T +41 43 300 50 56, +41 79 313 22 40, j.haesler@sko.ch, www.sko.ch