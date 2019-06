Am Freitag will die VW-Nutzfahrzeugtochter ihr Debüt an den Börsen in Frankfurt und Stockholm feiern. VW nimmt jetzt wohl nur 1,55 Milliarden Euro ein.

Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen muss sich beim Börsengang seiner Nutzfahrzeugtochter Traton mit einem kleineren Erlös begnügen als ursprünglich gedacht. Wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte, werden die Aktien mit 27 Euro am unteren Ende der Preisspanne von 27 bis 33 Euro platziert. VW spült der Börsengang der Tochter jetzt nur 1,55 Milliarden Euro in die Konzernkasse.

Die Zeichnungsfrist für die 57,5 Millionen Traton-Papiere endete am Donnerstagmittag. Am Freitag will Traton sein Debüt an den Börsen in Frankfurt und Stockholm feiern. Vorgesehen sind in Frankfurt Ansprachen von Traton-Vorstandschef Andreas Renschler und Börsen-CEO Theodor Weimer. Die erste Preisfeststellung wird für 9.15 Uhr erwartet, davor gibt es das obligatorische Foto bei der Skulptur Bulle & Bär vor der Börse.

"Der Branchenzyklus ist sicher in einem Hoch, und die Aktie hängt klar an der Konjunkturentwicklung", erläutert ein Bankmanager die Preisfestsetzung. Eigentlich hatte Volkswagen die Sparte schon vor Ostern an die Börse bringen wollen. Das Vorhaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...