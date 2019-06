Morgen gehen zwei Unternehmen an die Börse, Aluflexpack in der Schweiz und Traton in Frankfurt. Beide Aktien kommen im unteren Bereich der Emissionspreisspanne. Die Aluflexpack AG, ein Unternehmen aus der Montana Tech Components AG des österreichischen Investors Michael Tojner, geht zu einem Emissionspreis von CHF 21,00 an die Schweizer Börse. Die Emissionspreisspanne war bei 20,0 bis 26,0 Franken. Insgesamt wurden 7.300.000 neue Aktien ausgegeben. Die Aktien der Aluflexpack AG werden voraussichtlich ab dem 28. Juni 2019 im International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange unter der International Securities Identification Number (ISIN) CH0453226893, der Valorennummer (Valor) 45322689 sowie dem Börsenkürzel AFP gehandelt. Die Gesellschaft wird den ...

