Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BCO: Boeing am 27.6. -2,91%, Volumen 146% normaler Tage , CIS: Cisco am 27.6. -1,54%, Volumen 113% normaler Tage , INL: Intel am 27.6. -1,51%, Volumen 95% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 27.6. 1,18%, Volumen 67% normaler Tage , NKE: Nike am 27.6. 1,34%, Volumen 160% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 27.6. 4,09%, Volumen 191% normaler Tage , Dow Jones: -0,04% Aktie Symbol SK Perf. Walgreens Boots Alliance WBA 54.520 4.09% Nike NKE 83.660 1.34% UnitedHealth UNH 246.340 1.18% ...

