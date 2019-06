Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.F0G: Signature AG am 27.6. -7,89%, Volumen 107% normaler Tage , TCG: Thomas Cook Group am 27.6. -5,50%, Volumen 73% normaler Tage , DIA: Dialight am 27.6. -4,52%, Volumen 104% normaler Tage , BLDP: Ballard Power Systems am 27.6. 4,47%, Volumen 124% normaler Tage , F3A: First Solar am 27.6. 4,63%, Volumen 120% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 27.6. 6,00%, Volumen 728% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Klondike Gold LBDP 0.228 6.00% First Solar F3A 65.470 4.63% Ballard Power Systems BLDP 3.970 4.47% ...

