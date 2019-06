Am Freitag bestimmt mit dem Beginn des G20-Gipfels die Politik die Börsen. Anleger schauen zudem auf die Inflation - und auf ein Börsendebut.

Zum Ende der Woche ist der Handelsstreit zwischen China und den USA das Thema Nummer eins auf dem Parkett. Am Donnerstag schloss der Dax 0,3 Prozent im Plus bei 12.278 Zählern, bewegt von Presseberichten über eine mögliche Annäherung der Parteien sowie über die Bedingungen der Beilegung des Streits.

Auch am Freitag dürften die Börsen von der Politik bestimmt werden: Im japanischen Osaka beginnt der G20-Gipfel, bei dem sich Donald Trump und Xi Jinping treffen werden. Vorbörslich notiert der Dax nahezu unbewegt rund zehn Punkte im Plus. Die Vorgaben aus dem asiatischen und US-Handel fallen allerdings uneinheitlich aus.

Von Interesse für die Anleger dürfte zudem die Inflation des Euro-Raums werden sowie der Börsengang der VW-Nutzfahrzeugsparte Traton. Zudem zeichnet sich vorbörslich ab, dass die Papiere der Deutschen Bank nach bestandenen Stresstest in den USA zu den Gewinnern zählen. Die wichtigsten Termine des Tages im Überblick.

1 - Vorgaben aus den USA

Kurz vor Beginn des G20-Gipfels haben sich die New Yorker Börsen am Donnerstag uneinheitlich präsentiert. "Es besteht die Hoffnung, dass US-Präsident Donald Trump den Handelskonflikt mit China endlich hinter sich bringen will", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Schließlich muss er an die Präsidentschaftswahl 2020 denken und will bis dahin eine weiter brummende US-Wirtschaft vorweisen."

Der Leitindex Dow Jones schloss kaum verändert auf 26.526 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 2924 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 7967 Punkte.

2 - Handel in Asien

An den asiatischen Börsen wird bezweifelt, dass das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping einen schnellen Durchbruch im Handelsstreit beider Länder bringen wird. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei im Verlauf 0,55 Prozent schwächer. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan verlor 0,3 Prozent. Trump und Xi treffen sich am Samstag im Rahmen des G20-Treffens im japanischen ...

