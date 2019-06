Nach Komplettübernahme durch Karstadt-Eigner Signa droht der Warenhauskette Kaufhof neues Ungemach: Logistikstandorte sollen schließen, weitere Stellenstreichungen zeichnen sich ab. Die Belegschaft fühlt "Wut und Angst".

Der Warenhauskonzern Kaufhof steht vor weiteren Einschnitten. Nach Stellenstreichungen in der Kölner Zentrale und in den Filialen zeichnen sich jetzt nach Informationen der WirtschaftsWoche auch in der Logistik Standortschließungen und ein umfassender Personalabbau ab. Etwa 1000 der rund 1600 Logistik-Beschäftigten könnten ihre Jobs verlieren, heißt es intern.

Hintergrund sind Pläne des Managements, nach dem Zusammenschluss von Kaufhof und Karstadt auch die Warenbelieferung für die Filialen zusammenzulegen. Bereits vor der Fusion hatte Karstadt ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Logistikkonzern Fiege gegründet, in das nun auch Teile der Kaufhof-Logistik integriert werden sollen. "Das Unternehmen will den Großteil der Lagerstandorte schließen", sagt Orhan Akman, Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel der Gewerkschaft Verdi, der WirtschaftsWoche. In der neuen Struktur sei bislang "nur noch einer von bisher fünf großen Galeria-Kaufhof-Standorten" vorgesehen, so Akman. Ob sich diese Zahl durch die geplante Öffnung des Logistik-Bereichs für externe Handelspartner noch ändert, ist fraglich.

Beim Betriebsrat und der Gewerkschaft Verdi formiert sich unterdessen Widerstand gegen die Kürzungspläne. Für Montag sind Betriebsversammlungen an den Logistikstandorten von Kaufhof geplant. "Wir werden gegen diese geplanten Einschnitte kämpfen und zusammen mit den Beschäftigten auf die Barrikaden gehen", kündigte Akman an. Auch die Pläne für den Bau eines neuen Logistikzentrums in Zülpich für den E-Commerce sind inzwischen wieder vom Tisch, heißt es intern. Mit dem Neubau sollte die Basis für den Ausbau des Online-Geschäfts geschaffen werden. "Größe und Lage des neuen Standorts garantieren kurze Lieferzeiten und bieten die perfekten Rahmenbedingungen, um das digitale Wachstum ...

