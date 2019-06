Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Royal Dutch Shell -1,13% auf 2582,5, davor 9 Tage im Plus (4,06% Zuwachs von 2510 auf 2612), Pantaflix -2,24% auf 2,615, davor 8 Tage im Plus (33,75% Zuwachs von 2 auf 2,67), RHI Magnesita 0% auf 54, davor 6 Tage im Plus (5,88% Zuwachs von 51 auf 54), World Wrestling Entertainment +1,53% auf 72,2, davor 6 Tage im Minus (-7,63% Verlust von 76,98 auf 71,11), Hochtief +0,19% auf 104,9, davor 6 Tage im Minus (-3,68% Verlust von 108,7 auf 104,7), Adler Real Estate 0% auf 11,2, davor 6 Tage im Minus (-8,5% Verlust von 12,24 auf 11,2), Swisscom +0,04% auf 488,3, davor 6 Tage im Minus (-1,69% Verlust von 496,5 auf 488,1), ProSiebenSat1 +1,86% auf 13,695, davor 6 Tage im Minus (-8,57% Verlust von 14,71 auf 13,45), Toyota Motor Corp. +0,55% auf 54,57, davor 6 Tage ...

