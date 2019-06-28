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BEIERSDORF AG
BEIERSDORF AG Chart 1 Jahr
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H&M HENNES & MAURITZ AB15,70+0,35 %
HENKEL AG & CO KGAA85,34+1,38 %
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