HSBC NIMMT BEIERSDORF MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 122 EURHSBC NIMMT HENKEL MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 107 EURLAMPE HEBT TELE COLUMBUS AUF 'KAUFEN' (HALTEN) CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 132 (120) SEK - 'UNDERPERFORM'HSBC NIMMT DANONE MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 74 EURHSBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 425 (400) EUR - 'BUY'HSBC NIMMT NESTLE MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 105 CHFHSBC NIMMT RECKITT BENCKISER MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 8000 PENCE HSBC NIMMT UNILEVER NV MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 52 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 160 (140) SEK - 'HOLD' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG ...Den vollständigen Artikel lesen ...