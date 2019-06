Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) veräußert ihre Konzerntochter Solidus Solutions an von Centerbridge Partners L.P. beratene Private Equity Fonds.

Der Verkaufspreis (Enterprise Value) wird zum Vollzugstag ca. 330 Mio. EUR betragen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden und dem Abschluss der Konsultation mit dem zentralen Betriebsrat der Solidus Solutions in den Niederlanden. Mit dem Closing der Transaktion wird in den nächsten acht bis zwölf Wochen gerechnet.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Vor dem Hintergrund des erfolgreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...