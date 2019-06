Engie SA begab eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe bei einer Emissionsrendite von 1,7 % (PNC6). Axa Home Loan emittierte einen EUR 1 Mrd. Covered Bond bei MS+7 BP (8J). Intesa Sanpaolo platzierte eine EUR 2,25 Mrd. Dualtranche SP Anleihe (A: EUR 1,25 Mrd., MS+125 BP, 5J; B: EUR 1 Mrd., MS+165 BP, 10J). Bankinter preiste eine EUR 750 Mio. SNP Anleihe bei MS+95 BP (7J). Der CDS-Auktionsprozess für Rallye ergab einen Recovery-Wert iHv. 12,5 %. Damit erhalten die CDS-Investoren eine Entschädigungszahlung iHv. 87,5 %. Nachdem immer wieder Kritik an der komplexen Konzernstruktur der Rallye-Tochtergesellschaft Casino Guichard-Perrachon geübt wurde, gab diese bekannt die Strukturen in Latein Amerika optimieren zu wollen. Nach der Restrukturierung will Casino ...

