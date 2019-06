++ G20-Gipfel dieses Wochenende in Osaka ++ Trump-Xi-Treffen mit Spannung erwartet ++ Schlüsselmarkt US500 im Fokus ++Die erneute Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA erschütterte im Mai die Märkte, aber vor dem entscheidenden G20-Treffen an diesem Wochenende gibt es wieder mehr Hoffnungen auf bessere Beziehungen. Wird das Trump-Xi-Treffen in einer Markteuphorie enden oder werden die Investoren enttäuscht sein? Wir stellen vier potenzielle Szenarien vor: BULLISCHES SZENARIOWas wäre erforderlich, um eine starke bullische Marktreaktion einzuleiten? Nicht nur die vollständige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...