Auch am gestrigen Handelstag sind die Börsen in Europa nicht wirklich in Schwung gekommen, der Handel bewegte sich insgesamt in größeren Bandbreiten, schlussendlich endete der EuroStoxx 50 aber nahezu unverändert zum Vortagsschluss. Leichte Abgaben gab es für den CAC 40 und für den Footsie in London, der deutsche Dax konnte dank eines starken Endes noch leicht ins Plus drehen. Nach wie vor wartet alles auf den G20-Gipfel und das Treffen des amerikanischen Präsidenten mit dem chinesischen, es gab aber gestern bereits ermutigende Anzeichen dass das Treffen zumindest eine positive Note bekommen könnte. So soll Donald Trump laut Zeitungsberichten zugesagt haben, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle auf alle Importe aus China zu verschieben. ...

