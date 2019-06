Die Rosenbauer International AG hat erstmals in ihrer Geschichte ein Schuldscheindarlehen begeben. Das finale Emissionsvolumen belief sich auf EUR 150 Millionen plus USD 10 Millionen, das Orderbuch war den Angabe zufolge um mehr als das Doppelte überzeichnet. Der Schuldschein wurde in Tranchen mit 3, 5 und 7 Jahren Laufzeit platziert und sowohl mit fixer als auch variabler Verzinsung angeboten. Die Kupons der einzelnen Tranchen lagen jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Die Erlöse der Emission werden für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für das geplante organische Wachstum in den kommenden Jahren verwendet. Sebastian Wolf, Vorstand für Finanzen der Rosenbauer International AG: "Mit der erstmaligen Platzierung eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...