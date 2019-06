In einem Interview mit Bloomberg TV hatte Wirecard-Chef Markus Braun Mitte Juni angekündigt, sich künftig besonders auf organisches Wachstum und den wichtigen asiatischen Wachstumsmarkt konzentrieren zu wollen. Dieser Ankündigung lässt der Zahlungsabwickler nun Taten folgen: Am Freitag wurde ein Ausbau des Engagements auf den Philippinen verkündet. Wie das Unternehmen mitteilte, wird das Angebot an Bezahlprodukten in dem südostasiatischen Land ausgebaut und der bargeldlose Zahlungsverkehr dort weiter ...

