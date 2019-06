Laut Recherche betreffen 39 % der Anfragen automatisierte Rollläden. Gerade im Sommer sind Schatten spendende Rollläden, die am besten ganz leicht vom Sofa aus bedienbar sind, Oase und ein Stück Urlaub im eigenen Haus. Doch diese Smart-Home-Lösung bietet nicht nur einen Komfort-Faktor, sondern auch Sicherheit: Egal ob von zu Hause oder bequem aus dem Urlaub können elektrische Rollläden vor Einbrechern schützen.

Nach dem heißen Sommer 2018 ist es kein Wunder, dass mit 25 % die Nachfrage nach Klimaanlagen an zweiter Stelle der Recherche steht. Mit zehn Prozent folgen automatisierte Türen und Tore. Diese lassen sich meist per Fingerabdruck oder Fernsteuerung öffnen und sorgen so für mehr Sicherheit und Komfort.

Den vierten Platz teilen sich Videoüberwachungs- und Automatisierungssysteme innerhalb des Hauses mit je 9 %. Hierzu zählen beispielsweise die Automatisierung von Audio- und Videogeräten, aber auch die automatisierte Regulierung von Licht und Wärme. An fünfter Stelle der Recherche steht mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...