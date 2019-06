Im Streit der Schweiz mit der EU über einen Rahmenvertrag dient der Börsenhandel als Knebel. Die Konsequenz: Ab Montag sind Schweizer Aktien wahrscheinlich nur noch in der Schweiz handelbar. Was das für Anleger bedeutet.

Der Streit zwischen der EU und der Schweiz um ein neues Partnerschaftsabkommen hat Konsequenzen für den Börsenhandel mit Schweizer Aktien. Weil sich die Schweizer Regierung wegen innenpolitischer Widerstände weigert, dem bereits ausgehandelten Vertrag zuzustimmen, will die EU die Schweizer Börse als Druckmittel einsetzen. Sollte es an diesem Freitag nicht doch noch eine rasche Einigung oder zumindest Fortschritte in den Vertragsverhandlungen geben, will die EU am Sonntag die Anerkennung der Schweizer Börsenregulierung auslaufen lassen. Das würde bedeuten, dass Aktienhändler aus den 28 Mitgliedstaaten der EU an der Schweizer Börse nicht mehr uneingeschränkt mit Aktien von schweizerischen Unternehmen handeln dürfen, die auch in der EU gehandelt werden.

Als unabhängiger Staat will sich die Schweiz das aber nicht gefallen lassen und will ihrerseits den Handel mit Schweizer Aktien beschränken. Deshalb soll ab dem 1. Juli eine Anerkennungspflicht für ausländische Handelsplätze gelten, die Wertpapiere von Schweizer Unternehmen anbieten wollen. Handelsplätze in der EU sollen diese Anerkennung nicht erhalten und können dann nicht mehr mit Schweizer Papieren handeln.

Die Konsequenz: Der Kauf und Verkauf von Schweizer Aktien wie etwas die dividendenstarken Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis wird zumindest umständlicher und womöglich teurer. ...

