Vollzug nach zähen Verhandlungen: Im Zuge der Postbank-Integration fallen bei der Deutschen Bank etwa 750 Vollzeitstellen weg. Weitere 1200 könnten folgen.

Die Deutsche Bank wird im Zuge der Integration der Postbank rund 750 weitere Vollzeitstellen abbauen. "Gestern Abend haben Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Seite den Interessenausgleich für die Zentrale unserer Bank für Deutschland abgeschlossen", heißt es in einem am Freitag verbreiteten Schreiben von Privatkundenvorstand Frank Strauß an die Mitarbeiter der DB Privat- und Firmenkundenbank. Ziel sei, Doppelungen an den beiden Standorten Frankfurt und Bonn abzuschaffen: "Jede Funktion gibt es mittelfristig nur einmal, entweder in Frankfurt oder in Bonn", erklärte Strauß.

Das Handelsblatt hatte am Mittwoch bereits über Fortschritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...