Das amerikanische Bankinstitut JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005, NYSE: JPM) will die vierteljährliche Dividende ab dem dritten Quartal von 80 US-Cents auf 90 US-Cents erhöhen. Gleichzeitig kündigte JPMorgan Chase einen Aktienrückkauf über bis zu 29,4 Mrd. US-Dollar vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 an. Begründet werden die Maßnahmen mit dem erfolgreichen Abschluss des jährlichen Stresstest für große ...

