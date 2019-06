Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100002686 -



Am 43. SKO-LeaderCircle wurde das Thema Macht aus verschiedenen

Blickwinkeln untersucht: Wie hat sich der Umgang mit Macht verändert?

Wie wird heute Macht gestaltet. zum Beispiel in hierarchischen

Organisationen? Wie erlangt man Macht und Einfluss? Wie verliert man

sie? Wo fängt Macht an missbräuchlich zu werden? Korrumpiert Macht

automatisch? Welche Bedeutung haben Macht und Charisma in der

Arbeitswelt von morgen? Und welche Macht brauchen Führungskräfte in

einer digitalen Wissenswelt, damit sie sich, ihre Mitarbeitenden und

das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln können?



Handelszeitung-Networking-Artikel «Die neuen Regeln der Macht»

(PDF) vom 27. Juni 2019 (http://www.sko.ch/media/download/7442)



Rückblick auf Flickr

(https://www.flickr.com/photos/sko-asc-asq/albums/72157709260273467)



Führungsratgeber «Die neuen Regeln der Macht» in Zusammenarbeit

mit Kalaidos Fachhochschule Schweiz

(http://www.sko.ch/media/download/7443)



Macht hat schon immer fasziniert. Die Römer unterschieden zwischen

der durch ein Amt gegebenen Macht «potestas», und der Macht durch

Einfluss, Würde und Ansehen, genannt «auctoritas». Macht ist

grundsätzlich weder gut noch böse, sie ist Mittel zur Durchsetzung

von Interessen. Dies kann positiv sein, indem man verantwortungsvoll

zugunsten von Menschen, Organisationen oder der Gesellschaft Einfluss

nimmt, oder negativ in Form des Machtmissbrauchs. Die Zeiten

Machiavellis, in denen zur Erlangung von Macht jedes Mittel genutzt

werden darf, sind zum Glück vorbei. Aber Führung ohne Macht ist nicht

möglich. Die hierarchische Macht nimmt zwar ab, aber es gibt noch

andere Machtformen wie Belohnungsmacht, Macht durch

Informationsvorsprung oder digitale Meinungsmacht.



SKO-Geschäftsleiter Jürg Eggenberger begrüsste mit einem

Videostatement von Prof. Dr. Peter Kruse aus dem Jahr 2013. Er

vertritt die These, Führung sei angegriffen «Sie erlebt - um mit den

Worten vom Imperator in Star Wars zu reden - eine starke

Erschütterung der Macht». Er sah 3 Herausforderungen: 1. die

Komplexitätsfalle, 2. die Machtverschiebung und 3. die

Identitätsfrage. Mehr dazu im Interview

(http://www.youtube.com/watch?v=01Lb78hJcME)



In seinem Impulsreferat zeigte Hermann Arnold, Haufe-Umantis, zu

Beginn anhand seiner Person auf, wie vielfältig sich Macht in den

verschiedensten Rollenkonstellationen manifestiert. Er schilderte,

wie er nach Abgabe seiner Funktion als CEO auch litt: Als Ex-Chef

musste er seine neue Rolle im Kollegenkreis finden. Und die Energie

in Gesprächen fokussierte sich nicht mehr auf ihn, sondern auf seinen

Nachfolger. Er musste auch aufpassen, nicht alles besser wissen zu

wollen. Anhand von Beispielen aus der Politik zeigte er auf, dass

temporäre Führung durchaus ihr Gutes hat, vor allem auch wenn es

darum geht, Macht zu teilen und bescheiden zu bleiben. Er plädierte

dafür, dass Führungsarbeit als Rolle zu sehen ist. Dann wird ein

Rücktritt von einer Führungsposition zu einem normalen Vorgang, ohne

dass man sein Gesicht verliert. In der Welt von morgen müssen alle

lernen zu führen. Und dazu braucht es gute, bescheidene und fördernde

Leader.



Nach dem Impulsreferat diskutierte Stefan Barmettler, Chefredaktor

der Handelszeitung, mit den Podiumsgästen Hermann Arnold,

Haufe-umantis, Marlis Jacot-Guillarmod, Schweizer Armee, Carolina

Müller-Möhl, Müller-Möhl Foundation und Nicola Forster, foraus Forum

für Aussenpolitik und GLP Zürich Co-Präsident.



Marlis Jacot-Guillarmod hat Militärwissenschaften studiert und

wollte danach ein eigenes Unternehmen in der Heizungsbranche gründen.

Stattdessen hat sie den Militärdienst besucht und konnte danach bei

der Armee die Karriereleiter erklimmen. Gemäss ihr ist die Auslebung

der Macht eine Persönlichkeitsfrage. So wie zum Beispiel ihr eigener

Vater seine KMU patriarchalisch geführt hat. Im Militär wechselt das

Rollenspiel laufend, weil man einmal Mitarbeitende ist und einmal

Chef. Wichtig dabei ist, sich selbst zu bleiben.



Macht kann positiv und leider auch negativ genutzt werden. Als

Führungsperson hat man die Verantwortung, darauf zu achten, dass dies

nicht geschieht, zum Beispiel durch Einbezug der Mitarbeitenden und

dem Fördern von deren Eigenständigkeit.



Die Herausforderung für Vorgesetzte beim Bund wie in der Armee ist

es, mit allen zusammenarbeiten zu können, obwohl das natürlich nicht

immer gleich gut geling. Denn Kündigungen sind in diesen

Institutionen nicht so einfach möglich, daher werden Personen eher in

andere Funktionen ungeteilt, wenn es nicht harmonisiert.



Mitarbeitende werden auch in der Armee dadurch motiviert, indem

man ihnen den Sinn einer Aufgabe erklärt, ohne Macht auszuspielen.

Oft sind Mitarbeitende froh, wenn jemand voraus geht und für sie

entscheidet. Der Frauenanteil in der Armee beträgt nur 1%, vor allem,

weil jungen Frauen noch zu wenig bekannt ist, dass sie in der Armee

sehr willkommen sind und sie verschiedene Möglichkeiten haben,

Militärdienst zu leisten.



Unternehmerin, Investorin und Philanthropin Carolina Müller-Möhl

engagiert sich für die Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Die

Lösung liegt sowohl bei den Unternehmen, der Politik, der

Gesellschaft, bei den Frauen und aber auch beim System. Mögliche

Lösungen wären bezahlbare Kinderkrippen, Ganztagesschulen in der

ganzen Schweiz und die Einführung der Individualbesteuerung. Denn es

scheint ihr nicht sinnvoll, Ärztinnen und andere hochqualifizierte

Frauen für viel Geld auszubilden (man schätzt 1 Million Franken pro

Studienplatz) und diese rund 60'000 Personen dann nicht in den

Arbeitsmarkt zu integrieren.



Wenn sie in die Politik einsteigen möchte, dann gleich als

Bundesrätin. Denn Macht bedeutet, dass man Wirkung hat und man mit

Wirkung etwas umsetzen kann. Es fällt auf, dass in den Medien «Macht»

immer negativ konnotiert ist, obwohl es auch positive Beispiele gäbe,

wie die Macht der Liebe oder die Schöpfungsmacht. In den

verschiedenen Verwaltungsräten wird Macht positiv genutzt um

gemeinsam zu guten Lösungen zu kommen. Negativ kann Macht genutzt

werden, indem ein VR Informationen zurückhält. Wissen und Information

ist Macht.



Nicola Forster, foraus-Gründer und GLP Zürich-Co-Präsident

kultiviert seinen «crazyness»-Faktor nur noch mit seiner Frisur, denn

innerlich sei er bereits alt und abgeklärt. Foraus und die von ihm

mitgegründete Operation Libero wollen auf eine neue kreative Art

Politik betreiben, und von der Seitenlinie des Spielfeld Ideen

einbringen. Als junger Politiker muss man sich mit Qualität die

Legitimität erarbeiten, Handeln zu können - vor allem in den üblichen

Gremien mit 60+ Vertretern, die sich ihrer eigenen Macht und

Wichtigkeit bewusst sind. "Fake it till you make it" ist nicht

unbedingt die Devise, aber dynamisch agil etwas bewegen, das

wahrgenommen wird.



Uneinig waren sich die Gäste über die Macht der Medien, vor allem

der Sozialen Medien und deren Manipulationsmacht. Marlis Jacot nutzt

Soziale Medien nicht, die Armee jedoch natürlich schon. Carolina

Müller-Möhl ist auf allen Kanälen aktiv, hat aber kaum Zeit dafür.

Sie empfiehlt den TED-Talk der britischen Journalistin Carole

Cadwalladr (http://ots.ch/K2NWIp) zur Rolle von Facebook beim Brexit

und wie irreführende Facebook-Anzeigen die Demokratie bedrohen.



Hermann Arnold hat mit dem ehemaligen NZZ-CEO Veit Dengler

diskutiert, wie bereits bei der Erfindung des Buchdruckes Flyer

gedruckt wurden, die Falschaussagen wie «Juden hätten Kinder getötet»

kolportierten.



Technologische Umbrüche sind immer auch gesellschaftliche

Umbrüche. Gemäss Arnold sind die Leute weder dumm noch leicht

manipulierbar, was Müller-Möhl jedoch anders sieht. Einig waren sie

sich, dass digitale Kompetenz immer wichtiger wird. Denn egal wo wir

uns bewegen, auch im Ausland, werden wir mit Botschaften und Werbung

bespielt und manipuliert.



Social Media bringt eine Neuorganisation in Gang mit «Bottom-up»

selbstorganisierten Gruppen und Netzwerkstrukturen, die ihre Macht

daraus ziehen, kleinere Gruppen zu bündeln, um dann eine grosse

Aufmerksamkeit generieren zu können.



Ein Gast im Publikum bemerkt dazu, dass heutzutage jeder mit

seinem Laptop Macht ausüben kann und diese Macht via Soziale Medien

kritisch beobachtet werden muss. Die Politik müsste hier wohl stärker

eingreifen, was sie heute nicht macht - weil das entsprechende Wissen

und die entsprechende Regulierungskompetenz noch fehlt.



Führung bewegt sich gemäss Hermann Arnold zwischen Vertrauen und

Macht. Macht kann erst ausgeübt werden, wenn man diese erhält,

entweder indem man in der Karriere hochkommt oder diese im Team

aushandelt - und so jemandem das Vertrauen schenkt, der anschliessend

die Macht ausüben kann.



Es braucht weibliche Vorbilder, denn «Seeing is believing» -Iris

Bohnet, Harvard Professorin und Verwaltungsrätin bei Credit Suissaus

zeigt in ihrem Buch «What works»

(http://scholar.harvard.edu/iris_bohnet/what-works), wie sowohl

weibliche wie männliche Mitarbeitende immer noch Männer als

Führungspersonen bevorzugen.



Fazit der neuen Regeln der Macht:



Früher hat man als Führungskraft Macht als Trophäe erhalten -

heute steckt hinter der Macht ein Mandat, das auch entzogen werden

kann. Früher war Macht an Personen gebunden, heute ist Machtausübung

komplexer (va. mit Einfluss der Soziale Medien). Die neuen Regeln

Macht bedeuten, es wird immer weniger Regeln geben, mehr natürliche

statt hierarchische Macht und ein gemeinsames Aushandeln und

Entscheiden, wer Macht erhalten soll.



Und eigentlich würde das englische Wort «Power» viel besser passen

für die Idee der Gestaltungsmacht und Vorwärtsbewegung.



Informationen zu den Podiumsgästen



Stefan Barmettler (Moderation), seit 2013 Chefredaktor der

Handelszeitung, die zu Ringier Axel Springer gehört. Er studierte

Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaft, absolvierte die

Ringier-Journalistenschule und ein Postgrade-Programm.



Hermann Arnold versteht sich als Erforscher und Ermutiger neuer

Formen der Zusammenarbeit und der Führung. Er ist Mitgründer und

Präsident des Verwaltungsrates von Haufe-umantis, einem der weltweit

führenden Anbieter von Software und Expertise im Bereich Talent

Management. Gemeinsam mit Kollegen und Kunden entwickelt er neue

Ansätze für die Arbeitswelt der Zukunft. Sein Buch «Wir sind Chef»

beschreibt Erkenntnisse und liefert Anregungen für verteilte Führung

in der digitalen Transformation.



Marlis Jacot-Guillarmod ist Berufsoffizier der Schweizer Armee.

Sie war als



Projektoffizier in den beiden Armeereformen A XXI und WEA

eingesetzt, nahm eine Führungsaufgabe in der Logistikbasis der Armee

wahr und ist seit 2017 Oberst im Generalstab des Kompetenzzentrums

Fahrausbildung Armee. In ihrer Milizfunktion führte sie ein

Logistikbataillon und ist seither als Generalstabsoffizier in

verschiedenen Stäben der Armee eingeteilt. Marlis Jacot-Guillarmod

ist Mutter von zwei Töchtern.



Carolina Müller-Möhl studierte Politikwissenschaften an der FU

Berlin und der LSE. Sie absolvierte Weiterbildungen an der Harvard

Kennedy School und der Singularity University. Seit 2000 leitet und

präsidiert sie die von ihr gegründete Müller-Möhl Group. 2012

gründete sie die Müller-Möhl Foundation. Ferner nimmt sie zahlreiche

Mandate wahr, u.a. im Verwaltungsrat der NZZ, der Fielmann AG

Deutschland und im Beirat der Bertelsmann Stiftung sowie der

Universität St. Gallen. Carolina Müller-Möhl wurde 2007 vom World

Economic Forum zum Young Global Leader nominiert.



Nicola Forster, Gründer und Präsident des schweizer Thinktanks

foraus (Forum Aussenpolitik) und Co-Founder der Innovationsplattform

staatslabor sowie der Operation Libero. Er ist Co-Präsident der GLP

des Kantons Zürich und Unternehmer. @nicolaforster @foraus



Die Schweizer Kader Organisation SKO



Die Schweizer Kader Organisation SKO vertritt die

wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Interessen der

Führungskräfte in der Schweiz. Der Verband ist parteipolitisch

unabhängig. Er versteht sich als Kompetenzzentrum für Führungskräfte

aller Branchen und offeriert seinen Mitgliedern zahlreiche

Dienstleistungen in den Bereichen Weiterbildung, KarriereService,

Rechtsdienstleistung sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.



Die Mitglieder erhalten Zugang zu einem wertvollen nationalen und

regionalen Kontakt- und Beziehungsnetzwerk. Die SKO hat Tradition und

Gewicht: 1893 als «Schweizerischer Werkmeister-Verband» gegründet,

zählt sie heute gegen 12'000 Mitglieder, und ist seit 2009

Vollmitglied der CEC European Managers, des Dachverbandes aller

europäischen Kaderverbände, mit Sitz in Brüssel. Als 8. NPO und als

1. Berufsverband in der Schweiz ist die SKO seit 2005 nach dem

«NPO-Label für Management Excellence» zertifiziert, herausgegeben von

SQS und des Verbandsmanagement Instituts VMI der Universität

Fribourg. www.sko.ch



Originaltext: SKO Schweizer Kader Organisation

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002686

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002686.rss2



Kontakt:

Rückfragen

Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter

Schweizer Kader Organisation SKO

T +41 43 300 50 50

j.eggenberger@sko.ch



Schweizer Kader Organisation SKO

Postfach, 8042 Zürich

Schaffhauserstrasse 2, CH-8006 Zürich

info@sko.ch

www.sko.ch