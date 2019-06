Die Hoffnungen auf eine dickes Plus werden beim Börsengang von Traton enttäuscht. Analysten sehen bei der VW-Tochter ein zweigeteiltes Bild.

Wer am Freitag große Trucks vor der Frankfurter Börse erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Beim Börsengang der VW-Nutzfahrzeugtochter Traton gab es nur Brummis in Spielzeuggröße aus Styropor am Eingang. Drinnen, auf dem Parkett, war die Stimmung gedämpft, Grund zum Jubeln gab es kaum. Denn die Aktie des Börsenneulings startete mit dem ersten Kurs von 27 Euro exakt auf dem Ausgabepreis.

Hoffnungen auf ein dickes Plus zum Beginn wurden damit enttäuscht, danach bröckelte der Kurs sogar noch weiter in Richtung 26 Euro ab. Die Preisspanne war mit 27 bis 33 Euro festgesetzt worden.

Ein Grund für die Zurückhaltung sei die Tatsache, dass die VW-Nutzfahrzeugtochter einen zweiten Anlauf gebraucht hatte, um auf das Parkett zu kommen. "Im Kurs spiegeln sich auch Ängste wider, die Weltkonjunktur könnte 2020 schlecht laufen, für einen zyklischen Wert wie Traton ist das nachteilig", sagte ein Bankmanager, der beim Börsengang beratend tätig war. VW spült der Börsengang der Tochter jetzt nur 1,55 Milliarden Euro in die Konzernkasse.

Die Zeichnungsfrist für die 57,5 Millionen Traton-Papiere endete am Donnerstagmittag. Traton-Vorstandschef Andreas Renschler hatte vor dem ersten Kurs noch Optimismus versprüht, der Börsengang sei ein Meilenstein einer langen Reise. Börsen-CEO Theodor Weimer meinte, mit dem Initial Public Offering (IPO) stehe nun die Finanzierung für neue Herausforderungen. "Möge das Börsenkürzel 8TRA für Erfolg und Glück stehen", schloss Weimer seine kurze Ansprache.

Ein Hauch von Eurovision Song Contest brachte dann die Live-Schaltung an die Nasdaq in Stockholm, wegen der Marke Scania wird Traton an zwei Börsenplätzen gehandelt. Nasdaq-Topmanager Adam Kostyál sorgte für einen Moment der Entspannung mit seinem "Geheimtipp", dass der Kurs umso höher steigt, je länger man zur Emission die Börsenglocke läutet, was Traton-Chef Renschler dann auch minutenlang beherzigte. ...

