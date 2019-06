Ottakringer-HV (2) und Ende - geringe Biermarge. Um 12:20 h, also nach 1 Stunde und 20 Minuten Präsentation, begann die Generaldebatte. Rupert-Heinrich Staller bekräftigte, für immer Ottakringer-Aktionär bleiben zu wollen. Er freue sich jedes Jahr am meisten auf die Ottakringer-HV. Da wir nun schon ein teures Schwimmbad hätten, regte er an, die HV im Schwimmbad abzuhalten, das wäre werbewirksam. Das Wort "Familienunternehmen" auf Seite 3 im Geschäftsbericht beanstandete er, wir seien kein Familienunternehmen, sonst müssten wir alle adoptiert werden, wir seien ein "börsenotiertes Familienunternehmen". Ansonsten sei der GB "state-of-the-art". Er hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr die 100 Mio. Umsatz schaffen. Er fragte, was das ...

