Während die aktuelle Ausgabe des Börse Social Magazine auf der Last Mile ist (Stichwort Private Banking) ist, haben wir das Digital Paper der jüngsten erschienenen Nummer unter http://www.boerse-social.com/magazine live gestellt. "Game of Immos" heisst es da im Anreisser der Titelstory ... Ob die S Immo, die bis zur Wochenmitte die Nr.1 im ATX ytd war und dann plötzlich schwächelte, die neue Nr.1 SBO am heutigen Halbjahres-Ultimo-Handel nochmal zurücküberholen kann oder nicht, weiss man mit den Schlusskursen. Wir haben jedenfalls mit unserem wikifolio "Stockpicking Österreich" (heuer ca. 5 Prozent Alpha vs. ATX ) bei S Immo wieder aufgestockt. Und: Die nächste gabb-Ausgabe am 1. Juli wird eine grosse Halbjahres-Statistik beinhalten.S ...

