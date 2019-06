Während die Finanzwelt auf den G20-Gipfel nach Japan blickt und dort auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China hofft, sorgt sich Deutschland um den Zustand der Kanzlerin, die zuletzt mehrfach durch "Zitterattacken" auffiel. Vielleicht auch passend zur aktuellen Lage in unserem Land. Dennoch gibt es in Deutschland nach wie vor auch international erfolgreiche Unternehmen, in die es sich lohnt zu investieren. So stürmt Adidas von Allzeithoch zu Allzeithoch und scheint noch nicht am ...

