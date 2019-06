Die Lego-Eigentümerfamilie kauft die Legoland-Parks zurück. Gemeinsam mit Finanzinvestor Blackstone übernehmen sie die Merlin Entertainments, die die Parks seit 2005 betreibt.

Die Lego-Eigentümerfamilie Kristiansen kauft mit Hilfe des US-Finanzinvestors Blackstone die Legoland-Freizeitparks zurück. Die dänische Familienholding Kirkbi und Blackstone bieten 5,9 Milliarden Pfund (6,6 Milliarden Euro) für die in London börsennotierte Merlin Entertainments, der auch die "Madame Tussauds"-Wachsfigurenkabinette gehören. Kirkbi-Chef Sören Thorup Sörensen sagte am Freitag, die Legoland-Parks und die übrigen Sparten von Merlin könnten sich am besten abseits der Börse entwickeln. Das Unternehmen von der Börse zu nehmen, ...

