An den US-Börsen herrscht mit Blick auf den US-chinesischen Handelskonflikt weiterhin vorsichtiger Optimismus.

Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping haben die US-Börsen im Plus eröffnet. Trump und Xi wollen beim G20-Gipfel im japanischen Osaka über den Handelskonflikt zwischen ihren Ländern sprechen. Das Treffen soll nach japanischer Zeit am Samstagvormittag um 11.30 Uhr stattfinden, also um 4.30 Uhr nachts deutscher Zeit.

Dann wollen beide über eine Lösung für den Zollstreit beraten. Ein Durchbruch sei aber ...

