Wochenausblick: DAX & Co mit starkem Halbjahr. G20-Gipfel im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der abgelaufenen Woche agierten die Investoren mehrheitlich recht vorsichtig. Die Wochengewinne bei DAX, Dow & Co. fielen äußerst mager aus. Zu groß erscheint die Unsicherheit rund um das bevorstehende Treffen von Donald Trump und Xi Jinping. Beim Blick auf die Performance der ersten Jahreshälfte dürften viele Investoren die ruhige Woche jedoch entspannt verbracht haben. Schließlich schraubte sich der DAX in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 16 Prozent, der EuroStoxx 50 rund 14,7 und der amerikanische S&P500 Index rund 16,2 Prozent nach oben. Tatkräftige Unterstützung erhielten die Finanzmärkte dabei von den Notenbanken. Die Entwicklungen in der kommenden Woche könnte jedoch maßgeblich von Ergebnisse im Handelskonflikt zwischen den USA und China abhängen.

Am Anleihemarkt war derweil in der zurückliegenden Woche wenig Bewegung. Die Rendite langjähriger Bundesanleihen pendelte im Bereich von minus 0,3 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigte sich Gold fester und stabilisierte sich oberhalb von 1.430 USD pro Feinunze. Zum Wochenschluss machte Platin einen deutlichen Sprung nach oben. Der Ölpreis blieb ebenfalls stabil. Kommende Woche treffen sich die OPEC-Staaten mit einigen weiteren Förderländern um über eine mögliche Verlängerung der Ende vergangenen Jahres beschlossenen Förderkürzungen zu beraten. Der Euro/US-Dollar-Kurs stagnierte im Bereich des Schlusskurses der Vorwoche bei rund 1,137 USD.

Unternehmen im Fokus

Zum Wochenschluss präsentierten sich die DAX-Aktien von Deutschen Bank, Henkel und Infineon überdurchschnittlich stark. Auf Wochensicht standen die Aktien von Bayer, Deutsche Bank und ThyssenKrupp auf dem Treppchen. Bayer profitierte dabei vom Einstieg des aktivistischen Investors Elliott und ThyssenKrupp von neuen Spekulationen um eine Übernahme der Aufzugssparte durch Kone. In der zweiten Reihe fielen in der vergangenen Woche Halbleitertitel wie Aixtron, Dialog Semiconductor, Infineon und Siltronic sowie Softwareunternehmen wie Nemetschek und RIB Software mit deutlichen Kursgewinnen auf. Rückenwind bekamen die Halbleiterwerte in erster Linie von guten Zahlen von Micron Technology. Schwach präsentierten sich derweil Immobilienaktien wie Aroundtown Property, Deutsche Wohnen und Grand City Property. Hintergrund ist die geplante Mietpreisbremse.

Auf europäischer Ebene konnte der Rohstoffsektor sowie der neu entwickelte Solactive European Merger & Acquisitions Index in den zurückliegenden Tagen überzeugen. Der Rohstoffsektor profitierte von einer starken Entwicklung bei Edelmetallen. Dies ist auch am BANG-Index, der vier Goldminenaktien enthält, abzulesen. Im Solactive European Merger & Acquisition Index sind 20 von Börse Online ausgewählte potenzielle Übernahmekandidaten enthalten. Mit dabei ist unter anderem die Halbleiteraktie Aixtron. In den USA zeigte der Fleischersatzkonzern Beyond Meat erneut eine starke Wochenentwicklung.

BMW lädt kommende Woche zum Investorentag und die Deutsche Telekom gibt einen ersten Ausblick zu den 5G-Plänen. Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer meldet kommende Woche Zahlen zum Auftragseingang im Mai und in den USA werden Daten zum US-Autoabsatz gemeldet. Damit dürften die Autobauer BMW, Daimler und VW sowie Maschinenbauer wie GEA Group, Jungheinrich, Krones und Wacker Neuson in den Fokus der Investoren rücken.

Wichtige Termine

G20-Gipfel

China - Caixin PMI Industrie für China, Juni

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Juni

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, Juni

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Juni

Japan - Tankan-Bericht, Q2

USA- ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Juni

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Juni

USA - Handelsbilanz, Mai

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. Juni

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Juni

USA - Auftragseingang Industrie, Mai

USA - Arbeitsmarktbericht, Juni

USA - Märkte schließen am Mittwoch früher und sind am Donnerstag feiertagsbedingt (Unabhängigkeitstag) geschlossen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.430/12.500/12.660 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.300/12.380 Punkte

Zum Wochenschluss schraubte sich der DAX über die 61,8%-Retracementlinie und nahm Kurs auf die Marke von 12.400 Punkten. Die nächste Hürde liegt bei 12.430 Punkten (Junihoch) und im weiteren Verlauf bei 12.660 Punkten (161,8%-Retracementlinie). Eine solide Unterstützung findet der Index im Bereich von 12.300 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 02.04.2019 - 28.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.06.2014 - 28.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 3,84 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 5,87 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.06.2019; 17:35 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

