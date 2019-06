Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.CREE: Cree am 28.6. -4,28%, Volumen 918% normaler Tage , BIIB: Biogen Idec am 28.6. -2,46%, Volumen 182% normaler Tage , SNAP: Snapchat am 28.6. -1,92%, Volumen 73% normaler Tage , SEDG: SolarEdge am 28.6. 2,29%, Volumen 91% normaler Tage , AYI: Acuity Brands am 28.6. 2,73%, Volumen 148% normaler Tage , SYV: 3D Systems am 28.6. 3,41%, Volumen 152% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. 3D Systems SYV 9.100 3.41% Acuity Brands AYI 137.910 2.73% SolarEdge SEDG 62.460 2.29% Snapchat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...