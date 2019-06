Halbzeit am KMU-Anleihen-Markt - die letzte Juni-Woche des Jahres (Kalenderwoche 26) liefert dabei nochmal zahlreiche Emittenten-News. So begibt die Ekosem-Agrar AG eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Die neue Anleihe 2019/24 hat einen Zinssatz von 7,50% p.a. und läuft fünf Jahre. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot hat bereits begonnen und läuft ebenso wie die Umtauschfrist für die Ekosem-Agrar-Anleihe 2012/21 vom 28. Juni bis zum 26. Juli 2019. Die neue Ekosem-Agrar Anleihe soll nach der Zeichnungsphase im Freiverkehr der Börse Stuttgart gelistet werden. Eine neue Anleihe mit einer Verzinsung von 4,00% p.a. emittiert auch die Duisburger PCC SE zum 1. Juli 2019. Es ist sage und schreibe die 69. Anleihe des Unternehmens. Die Zinszahlung erfolgt - wie bei allen Wertpapieren der PCC SE - quartalsweise. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro und kann ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro gezeichnet werden.

Zu Beginn der Woche konnte unterdessen die VST Building Technologies AG ihre neue Anleihe 2019/24 (WKN A2R1SR) mit einem Zielvolumen von 15 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platzieren. Laut VST entfielen rund 40% der Zeichnungen auf Privatanleger in Deutschland und Österreich, 10% wurden über das Umtauschangebot platziert und der Rest von institutionellen Investoren gezeichnet. Seit dem 28. Juni 2019 notiert der 7,00%-Minibond im Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt. Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat in dieser Woche das Orderbuch für eine Anleihe-Aufstockung bei institutionellen Investoren geöffnet, geplant ist die Anleihe 2018/23 (WKN A2NBF2) um ein Volumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...