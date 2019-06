Traditionell ruht in den wichtigsten Fußball-Ligen Europas im Sommer der Ball. Auf dem Transfermarkt allerdings wird um die besten Spieler gerungen, um einen schlagkräftigen Kader für das neue Jahr zusammenzustellen. Gute Transfers werden auch an der Börse gewürdigt - steigen doch die Erfolgschancen rapide. Ein Beispiel: Die Aktie von Juventus Turin kletterte im vergangenen Jahr wegen der Verpflichtung von Megastar Cristiano Ronaldo innerhalb von knapp drei Monaten in der Spitze um über 170 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...