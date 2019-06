Evotec hat den Umsatz im abgelaufenen Jahr um 46% auf 375 Mio € gesteigert. Dazu trug die gute Entwicklung des Basisgeschäfts ebenso bei wie höhere Meilensteinzahlungen sowie die Akquisition von Aptuit. Meilensteine wurden vor allem in den Kooperationen mit Bayer in den Bereichen Endometriose/chronischem Husten und Nierenerkrankungen sowie in den Allianzen mit Celgene im Bereich Neurodegeneration bzw. mit Sanofi im Bereich Diabetes erreicht. Der Rekordgewinn von 84 Mio € wurde neben den jüngsten ...

