SBO blickt auf ein erfolgreiches 2018 zurück. Das Unternehmen hat frühzeitig Kapazitäten aufgestockt und konnte so die Erholung der Märkte nutzen, um eine gesteigerte Nachfrage zu bedienen. Das sorgte für einen kräftigen Ergebnisanstieg und eine deutliche Verbesserung der Kennzahlen. Der Umsatz stieg um 29,6% auf 420 Mio €. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich von 25,6 auf 70,7 Mio €. Darin enthalten sind Aufwendungen aus einer Restrukturierung, in deren Rahmen zwei Standorte in Mexiko und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...