Bei Immobilienkrediten orientieren sich Banken oft an einem von Gutachtern ermittelten Hauspreis, der oft viel niedriger ist als der gezahlte Preis. Die Folge: ein höherer Zins. Manchmal gibt es sogar gar keinen Kredit.

Der Traum der Familie Kürzinger war nicht extravagant. Ein kleines Haus am Stadtrand wollten sie sich kaufen, am liebsten mit Garten, in dem die Kinder spielen könnten. Ein Kind war schon da, ein zweites geplant, und die Mietwohnung in der Münchner Innenstadt für vier Personen deutlich zu klein geworden. Ein Durchschnittstraum, wie ihn Millionen Deutsche hegen. Doch für Familie Kürzinger, die in Wirklichkeit anders heißt, blieb der Durchschnittstraum unerreichbar. Dabei hatten sie bereits die erste Hürde genommen und ein Haus gefunden, das der Verkäufer ihnen überlassen wollte - in München keine Selbstverständlichkeit. Jetzt fehlte nur noch die richtige Finanzierung.

Die zu bekommen sollte kein Problem sein, glaubten die Kürzingers: Michael Kürzinger hat eine gut bezahlte Stelle als Ingenieur bei einem großen Autohersteller, seine Frau Sandra polstert das Haushaltseinkommen mit einer Teilzeitstelle als Pädagogin weiter auf. Gemeinsam liegen sie weit über dem deutschen Durchschnitt. Sie hatten auch das nötige Eigenkapital, an die zehn Prozent des Kaufpreises.

Doch den Banken, die Michael Kürzinger abklapperte, reichte das nicht. Das lag weniger an der mangelnden Solvenz der Kürzingers, sondern viel mehr am aufgerufenen Kaufpreis. Die Gutachter monierten, dass der deutlich über dem geschätzten Wert des Hauses liege.

Es ist eine Folge des Immobilienbooms, der die Preise in begehrten Lagen jedes Jahr um zweistellige Raten nach oben getrieben hat (siehe Grafik): Banken und Kreditgeber werden angesichts der hohen Preise vorsichtig. Sie gehen davon aus, dass die gezahlten Preise von Sonderfaktoren beeinflusst werden, die nicht ewig Bestand haben werden: Das extrem knappe Angebot könnte durch staatlich induzierte Neubauten ausgeweitet werden. Die rekordgünstigen Zinsen, die Anleger in Immobilien treiben und Selbstnutzern die Finanzierung erleichtern, sind auch nicht garantiert, schon gar nicht über 20 oder 30 Jahre, die eine Baufinanzierung in der Regel läuft. Auch die Politik könnte die Nachfrage und damit auch die Preise von Immobilien drücken, denn Enteignungsfantasien und demnächst womöglich bundesweit verordnete Mietpreisdeckelungen schrecken Investoren ab.

Schere zwischen Preis und Wert

Das alles führt zu einem Umfeld, in dem mehr Vorsicht angesagt ist. Diverse Banken ziehen, wenn sie ihre Kredite kalkulieren, von den Kaufpreisen vorsichtshalber etwas ab - und dieses "Etwas" ist in den vergangenen Jahren größer geworden. Die Schere zwischen verlangtem Preis und kalkuliertem Wert öffnet sich vor allem im überhitzten München, wo Familie Kürzinger nach einer Immobilie sucht - aber zunehmend auch in anderen deutschen Städten. Volkswirtschaftlich gesehen ist es sinnvoll, dass die Banken nicht jeden Preissprung mitmachen und finanzieren, sagt Achim Reif, Bereichsleiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...