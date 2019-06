Basel/Zürich (awp) - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) will einen Innovation Hub für Zentralbanken aufbauen. Dieser soll sich über mehrere Standorte erstrecken. Eines der drei ersten Hub-Zentren wird dabei in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in der BIZ-Heimatstadt Basel eröffnet. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...