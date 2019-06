Dufry hat für 2018 überraschend gute Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um 3,7% auf rund 8,7 Mrd SFr. Unterm Strich konnte sich der Gewinn um mehr als ein Viertel auf 72 Mio SFr verbessern. Im Vergleich zu dem Gewinnrekord in 2012 von 122 Mio SFr sind es aber immer noch eher schwache Ergebnisse. Dennoch ist die Entwicklung positiv, denn die enormen Verluste aus 2015 in Höhe von 79 Mio SFr scheinen endlich überwunden. Angetrieben wurde das profitable Wachstum durch den starken Markt in Asien. Vor ...

