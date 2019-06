Die Liberalen erinnern als einzige Partei noch daran, dass das Sozialvermögen des Staates auf dem Produktivvermögen der Steuerzahler gründet. Trotzdem schaffen sie es nicht, Wahlen zu gewinnen. Der Grund ist eindeutig.

Die Christian-Lindner-Liberalen liegen in Umfragen bei acht, neun Prozent, während die Robert-Habeck-Grünen mit 25, 26, 27 Prozent sogar der Union den Rang ablaufen. Wie kann das sein? Habecks Grüne rahmen ihre Politik unangenehm wachtturm-apokalyptisch ("Klimanotstand", "grassierende Wohnungsnot"), sie dekretieren Mietendeckel, schmieden Linksbündnisse auf Landesebene und verweigern sich im Bundesrat einer wirksamen Abschiebepraxis. Lindners FDP dagegen ist migrationspolitisch auf der Höhe der Zeit; sie verzichtet auf rechtspopulistische Ausgrenzungen (AfD, CSU), leistet sich keine grenzpolitischen Orientierungsschwächen (CDU), keine weltfremden Inklusionsfantasien (Grüne). Sie lehnt in Brüssel fiskalsolidarische Brüderlichkeitsideen (Linke, SPD, Grüne), aber auch Rechtsstaatlichkeitsrabatte ab, wie sie die Union etwa Polen und Ungarn gewährt. Und sie erinnert als so ziemlich einzige Partei in Deutschland noch daran, dass das Sozialvermögen eines Staates auf dem Produktivvermögen seiner Steuer- und Beitragszahler gründet.

Warum also kommen die Lindner-Liberalen auf keinen grünen Umfragezweig? Weil sie ein Führungs- und Managementproblem haben. Es heißt Christian Lindner.

Der Mindestlohn und die Grundrente zum Beispiel, zwei Seiten derselben Leistungs- und Gerechtigkeitsmedaille. Die FDP hat den Mindestlohn jahrzehntelang bekriegt, auf die Tarifhoheit der Sozialpartner verwiesen, jede staatliche Preisfestsetzung als Tod der Vertragsfreiheit und Gift für die Marktwirtschaft bekämpft - obwohl ihr jederzeit klar war, dass selbst ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn (zurzeit 9,19 Euro pro Stunde) fleißigen Arbeitern und Angestellten kein auskömmliches Renteneinkommen garantiert.

Die SPD hat deshalb eine Respektrente entworfen. Und Lindner? Kritisiert Schwachstellen im Detail, ohne im Grundsatz zu würdigen, dass ein Problem adressiert wird, das dringend adressiert gehört. Ergebnis: Die Deutschen wissen nicht, dass die FDP über ein diskussionswürdiges Alternativmodell verfügt (die Basis-Rente, die um Leistungen aus der Grundsicherung ergänzt würde; der Bonus läge bei einem Fünftel der Rentenansprüche) - wohl aber, dass Lindner in Berlin mal wieder den chefrezensierenden Naseweis gibt. Hinzu kommt: Die Lindner-Liberalen haben, ganz wie die AfD, den Zeitgeist als ihren Feind lieben gelernt. Sie sehen die Grundlagen des Wohlstands umspült vom linksgrünen Mainstream - von ausgabefreudigen Großkoalitionären und naiven Gutmenschen, die im Namen des Veganismus, des Nanny-Staates, der Gleichmacherei und des heiligen Klimas die Strompreise verteuern und den Flugverkehr verteufeln, den Standort aufs Spiel setzen - und bei all ihren Bevormundungswerken nicht einen Funken "ökonomischen Sachverstand" walten lassen.

Was die Lindner-Liberalen übersehen: Nicht ihre Lieblingsfeinde, ...

