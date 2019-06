Zürich (awp) - Börsenneuling Aluflexpack will Gas geben: "Wir sind zuversichtlich, auch in den nächsten Jahren niedrige zweistellige Zuwachsraten erzielen zu können", sagte Aluflexpack-CEO Igor Arbanas in einem Interview in der Samstagsausgabe der "Finanz und Wirtschaft". Bereits in den letzten Jahren sei der Verpackungshersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...